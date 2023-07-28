"Лаборатория Касперского" представит в Африке новые IT-решения

Исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань сообщил, что в 2024 году компания представит на африканском рынке решение для построения безопасной распределенной корпоративной сети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" планирует представить в Африке в этом году решение для обеспечения безопасности приложений в Kubernetes, OpenShift и на других контейнерных платформах на всех этапах жизненного цикла приложения. В 2024 году компания представит на африканском рынке решение для построения безопасной распределенной корпоративной сети, сообщил ТАСС исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу "Лаборатории Касперского" Кирилл Астрахань.

"До конца этого года в Африке запланировано обновление Kaspersky Industrial CyberSecurity (решение по защите промышленных предприятий и объектов критической инфраструктуры), а также комплексного защитного решения Kaspersky XDR. Кроме того, в планах на этот год - запуск Kaspersky Container Security (решение для обеспечения безопасности контейнерных сред). В начале следующего года на африканском рынке запланирован запуск Kaspersky SD-WAN (решение для построения безопасной распределенной корпоративной сети)", - сказал он.

Согласно данным исследования "Лаборатории Касперского", бизнес в Южной Африке планирует увеличить расходы на кибербезопасность почти на четверть (22%) в течение следующих трех лет. Во второй половине 2022 года в Африке процент автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), на которых было заблокировано шпионское ПО, составил 12%, что стало самым высоким показателем среди всех регионов мира.

Промышленная отрасль в ряде африканских государств проходит этап активной цифровизации, сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин в своем Telegram-канале. Российские компании планируют развивать сотрудничество в сфере IТ со странами Африки.

"Правительства африканских стран намерены выработать стратегию в области ИБ с требованиями и регламентами, которые помогут охранять критически важную инфраструктуру от кибератак. Россия прошла большой путь в сфере кибербезопасности, особенно за последний год. Считаю, что наш опыт будет полезен африканским коллегам. Отечественные IT-компании, среди которых есть и петербургские, настроены на активный экспорт наших технологических сервисов и разработок", - написал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.