Глава АС сообщил о создании зоны свободной торговли в Африке

Она поможет ее развитию, считает Азали Ассумани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Зона свободной торговли создается в Африке, она будет содействовать развитию континента. Об этом заявил журналистам председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

"Большое спасибо, господин президент [РФ Владимир Путин]. Большое спасибо России. Вы всегда находитесь рядом с нами. Мы создаем зону свободной торговли в Африке", - сказал он. "Считаю, что это хорошая модель, она поможет нам тоже идти вперед и развиваться. В качестве председателя могу ускорить установление, развитие этой зоны свободной торговли", - сказал глава Афросоюза.

"Мы живем в многополярном мире, - продолжил Ассумани. - Россия будет инвестировать в Африку, но это не значит, что другие не придут к нам". По его словам, "в Африке будут созданы условия для позитивной конкуренции". "У нас будет не один-единственный партнер, но многочисленные партнеры. Думаю, если у нас два-три партнера, то это еще лучше. Они привлекут других партнеров", - заключил глава Африканского союза.