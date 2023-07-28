Индексы РТС и Мосбиржи завершили торги разнонаправленно

Индекс Мосбиржи подрос на 0,69%, долларовый индекс РТС снизился на 0,52%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу преодолел отметку в 3 000 пунктов, а рубль перешел к ослаблению, что стало следствием разнонаправленной динамики основных биржевых индексов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,69% - до 3 008,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52% - до 1 033,67 пункта.

Курс доллара по итогам дня вырос на 1,11%, закрывшись на отметке 91,7 рубля, евро - на 0,96%, до 100,92 рубля, юань - на 0,16%, до 12,8 рубля.

"Российский рынок акций уже находится на 17-месячных максимумах, и кажется, что для закрепления выше нового значения необходимо несколько больше, чем просто оптимизм инвесторов. Одним из драйверов продолжения роста прямо сейчас могли бы стать акции нефтяных компаний, неплохо "тянувшие" индекс вверх в последние дни. Однако сама нефть сегодня замерла около цены в $83,8 за баррель и не показала явной динамики (-0,02%)", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Накануне международные индексы также закрывались разнонаправленно и не давали дополнительных стимулов к однозначной уверенности в росте российского рынка. Так, индекс S&P 500 закрылся с результатом -0,64%, во многом из-за разочарования инвесторов в прогнозах отчетности некоторых интернет-гигантов. Причиной продаж на рынке США могли стать и новые разговоры о том, что повышение ставки ФРС в этом году было не последним, несмотря на хорошие прогнозы роста американской экономики, поясняет Шепелев.

Рынок акций

Акции таких компаний, как "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Татнефть", прибавляли более чем 1%. Лидерами роста оказались депозитарные расписки "Глобалтранса" (+8,1%) "на ожидании сильных результатов компании за II квартал и I полугодие 2023 года", полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения стали депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,5%), возможно, в ходе коррекции после роста накануне, добавляет эксперт.

Прогноз на следующую неделю

По мнению аналитиков "ВТБ Мои инвестиции", индекс Мосбиржи выглядит "перегретым". "Техническая картина заставляет быть осторожными: фиксировать прибыль или хеджировать открытые длинные позиции. Завершение периода дивидендных выплат означает окончание сезонного притока капитала на рынок, который поддерживал рост последних недель. А повышение ключевой ставки ЦБ РФ - фундаментальный "встречный ветер", ограничивающий пересмотр вверх справедливых цен акций", - отмечает инвестиционный стратег компании Станислав Клещев.

Из краткосрочных катализаторов рынка эксперт выделяет раскрытие отчетности компаниями, которые воздерживались от этого последние полтора года, а также увеличение цен на нефть и возможное ослабление рубля. "В обоих случаях в числе главных бенефициаров - акции нефтяных компаний", - считает Клещев.

При этом одним из факторов, важных для немедленного продолжения роста всего рынка, является отсутствие понятных идей в компаниях с наибольшим весом, добавляют в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании на 30 июля по индексу Мосбиржи - 2 985-2 995 пунктов, по курсу доллару к рублю - 90-93 рубля.

Эксперты Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 950-3 050 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 90-92 рубля, евро/рубль - 100-102 рубля, юань/рубль - 12,5-12,9 рубля.