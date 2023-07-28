Bloomberg: Байден намерен ввести ограничения на инвестиции в Китай к середине августа

При этом агентство отметило, что планируемые сроки подписания несколько раз переносились и "нет гарантий, что оно не будет отложено вновь"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует ввести ограничения на инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая к середине августа текущего года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подписание Байденом соответствующего исполнительного указа "запланировано на вторую неделю августа", пишет агентство. При этом Bloomberg отмечает, что планируемые сроки подписания несколько раз переносились и "нет гарантий, что оно не будет отложено вновь". Ожидается, что ограничения вступят в силу не ранее чем в 2024 году, при этом они не затронут уже имеющиеся американские инвестиции в китайскую высокотехнологичную отрасль, отмечает агентство.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что план администрации Байдена по ограничению инвестиций в Китай будет сосредоточен на передовых технологиях. По данным источника агентства, власти США могут запретить инвестиции в китайскую полупроводниковую промышленность, секторы квантовых вычислений и искусственного интеллекта.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что намерение американской администрации ограничить инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая препятствует нормальному технологическому сотрудничеству двух стран.