ООН заявила об отсутствии прорыва по зерновой сделке на встрече Гутерриша с Вершининым

Генсек всемирной организации повторил призыв к России вернуться к черноморской инициативе

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин не смогли достичь прорыва в вопросе возобновления зерновой сделки на встрече на этой неделе в Риме. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"У российского МИД есть представитель, о российской позиции стоит спрашивать ее. Но, очевидно, если бы был прорыв, мы бы об этом уже сообщили", - сказал он.

"На встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Вершининым генеральный секретарь повторил призыв к России вернуться к черноморской инициативе, а также подтвердил свою приверженность работе по облегчению экспорта продовольствия и удобрений из России и с Украины", - добавил Дюжаррик.

Гутерриш и Вершинин принимали участие в Риме в саммите продовольственных систем ООН.