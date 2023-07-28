Решетников заявил о готовности РФ помочь Африке в модернизации дорог

Министр экономического развития России также отметил готовность Москвы оказать содействие в развитии портовой инфраструктуры африканских государств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова оказывать африканским партнерам содействие в модернизации сети автомобильных и железных дорог, а также в развитии портовой инфраструктуры. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе переговоров с министром экономики, планирования и обустройства территории Республики Камерун Аламином Усман Мейем на полях саммита Россия - Африка.

"Камерун - важный торговый партнер России на Африканском континенте. Наша страна готова поддержать принятую ими программу по структурной перестройке экономики в сфере энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, - приводит пресс-служба Минэкономразвития слова Решетникова. - В части инфраструктуры Россия готова оказывать африканским партнерам содействие в модернизации сети автомобильных и железных дорог, в развитии портовой инфраструктуры. Готовы также наладить сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий".

Кроме того, Решетников отметил, что большой вес в торговле между Россией и Камеруном имеет агропромышленный комплекс. Так, российские производители минеральных удобрений заинтересованы в расширении доли своей продукции, поставляемой в Камерун. Также российско-камерунское сотрудничество в сфере сельского хозяйства, помимо поставок продовольствия, может включать поставку сельхозтехники, а также передачу опыта по внедрению инновационных методов производства сельхозпродукции, технологий по восстановлению почв, защиты растений и совершенствования семенного фонда, указал глава российского министерства.

Помимо этого, дальнейшему развитию двусторонних отношений поможет запуск работы межправительственной российско-камерунской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ожидается, что соглашение будет подписано сторонами в ближайшее время.

Министр Аламин Усман Мей, в свою очередь, заявил на встрече, что Камерун высоко ценит сотрудничество с Россией и заинтересован в участии российских компаний в проектах в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности и информационно-коммуникационных технологий.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.