Доходы бюджета Тамбовской области выросли на 10% за шесть месяцев 2023 года

В регионе продолжается развитие IT-индустрии, а правительство оказывает поддержку работающим в этой сфере предприятиям

ТАСС, 28 июля. Размер доходов, поступивших в бюджет Тамбовской области за первое полугодие 2023 года, на 10% превысил результат за аналогичный период прошлого года. Увеличение достигнуто за счет успешного развития IT-сектора и агропромышленного комплекса области, сообщила пресс-служба облправительства по итогам встречи главы региона Максима Егорова с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Руководитель региона (Максим Егоров - прим. ТАСС) сообщил о росте доходов в региональный бюджет [за первое полугодие 2023 года] до 10% по сравнению с прошлым годом. Хорошую динамику демонстрирует налог на прибыль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в регионе продолжается развитие IT-индустрии, а правительство оказывает поддержку работающим в этой сфере предприятиям. В настоящее время в Тамбовской области в сфере информационных технологий задействованы более 5 тыс. человек.

Говоря об агропромышленном комплексе, в пресс-службе отметили, что по итогам уборочной кампании аграрии намерены собрать более 4 млн тонн зерна. "В регионе успешно развивается тепличное хозяйство. В Мичуринском районе находится один из крупнейших в стране тепличных комбинатов, который инвестирует в дальнейшее развитие производства", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сумма доходов бюджета Тамбовской области в 2023 году составит 63,6 млрд рублей, расходов - 69,9 млрд рублей, объем дефицита - 6,3 млрд рублей, он носит технический характер.