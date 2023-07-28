"РТК-Солар" сообщил об успешном отражении кибератак во время форума Россия - Африка

Генеральный директор компании Игорь Игорь Ляпунов рассказал, что основным приоритетом была защита сервисов и трансляций мероприятия, которые шли непрерывным потоком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Онлайн-сервисы и трансляции форума Россия - Африка подвергались каскаду хакерских атак, однако все они были успешно отражены. Об этом журналистам в кулуарах форума сообщил старший вице-президент по информационной безопасности "Ростелекома", генеральный директор "РТК-Солар" Игорь Ляпунов.

Он рассказал, что основным приоритетом была защита сервисов и трансляций мероприятия, которые шли непрерывным потоком. "Злоумышленники обрушили на ресурсы форума всю мощь международных ботнетов. Но мы выстояли, отразив целый каскад DDoS-атак разных типов на онлайн-трансляции. Самые емкие из них были направлены на уровень приложения и в пике достигали более 200 тыс. запросов в секунду", - рассказал Ляпунов.

По его словам, выбор возможных защитных мер осложнялся тем, что "РТК-Солар" должен был гарантировать доступность трансляции по всему миру, тем самым специалисты не могли блокировать вредоносный трафик на основании географического признака. Также Ляпунов отметил, что DDoS-атаки на форум вошли в топ-10 самых мощных в 2023 году и оказались сопоставимыми с самыми крупными атаками на портал госуслуг.

"РТК-Солар" обеспечивал противодействие киберугрозам Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй Медиафорум Россия-Африка.