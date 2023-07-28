В Ливии заявили о готовности восстановить все проекты с РФ в энергетике и инфраструктуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ливия готова восстановить работу по проектам, которые ранее осуществлялись с российской стороной, в том числе в энергетической сфере и инфраструктуре. Об этом заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

"Ливия готова восстановить работу по всем прежним проектам с Россией, это касается энергетики, инфраструктуры, железных дорог", - отметил аль-Менфи в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума Россия - Африка.