Ярославская область сохранила лидерство по индексу промпроизводства по итогам полугода

На данный момент индекс составляет 112,3%

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Ярославская область сохраняет лидерство в РФ по индексу промышленного производства в течение первого полугодия 2023 года, на данный момент индекс составляет 112,3%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"С января по июнь Ярославская область сохраняет лидерство по индексу промышленного производства - он составляет 112,3%. При этом общероссийский показатель - 102,6%, по ЦФО - 108,8%", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, наибольший рост в текущем году показывают производства резиновых, пластмассовых и табачных изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования, металлургическая отрасль, а также производство одежды, электрического оборудования, компьютеров, электронных, оптических и готовых металлических изделий, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

За шесть месяцев 2023 года объем промышленной отгрузки и оказанных услуг превысил 300 млрд рублей, отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, добавив, что предприятия при поддержке правительства региона продолжают наращивать ассортимент продукции, осваивать ниши, освободившиеся после ухода западных компаний, и решать вопросы импортозамещения.

"Промышленный сектор демонстрирует стабильный рост. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать нашим производителям всестороннюю поддержку для дальнейшего развития. Это залог экономической стабильности региона и всей страны, основа повышения качества жизни людей", - сказал Евраев, его слова приводятся в сообщении.

Помощь предприятиям и бизнесу предоставляется в рамках реализуемых правительством области нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", инициированных президентом России Владимиром Путиным, добавили в пресс-службе.