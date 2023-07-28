Президент Сенегала заявил, что Дакар и Москва могут добиться большего в торговой сфере

Маки Саль также отметил перспективы сотрудничества в горнодобывающей отрасли и добыче углеводородов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Сенегал и Россия обладают большой нормативной базой, но могут добиться большего в торговой сфере и других областях. Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"У нас богатая нормативная база - около 30 соглашений. Но я думаю, что мы можем добиться более значительных успехов в торговой сфере, а также в горнодобывающей отрасли, добыче углеводородов, сельском хозяйстве, рыболовстве, информации, науке", - отметил глава западноафриканской страны.

"Что касается многостороннего сотрудничества, то я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку африканской кандидатуры для вступления в Группу двадцати, - сказал Саль, обращаясь к Путину. - Это совпадает с нашим видением: нам нужен более инклюзивный и справедливый мир, который отражает сложившиеся в XXI веке реалии".

"Мы также продолжаем борьбу за предоставление [Африке] места [постоянного члена] в Совете Безопасности ООН и за финансовую справедливость в мире. Африканцы нуждаются в инвестициях. Нам нужны инфраструктурные проекты, строительство электростанций, железных дорог, некоторые страны нуждаются в атомных электростанциях. А для этой инфраструктуры нужны кредиты", - указал сенегальский президент.

"И я думаю, что вы в рамках банка БРИКС тоже можете помочь, чтобы эти важные для Африки проекты были изучены. Именно так мы можем углубить сотрудничество между Россией и Африкой. И именно так в нашем понимании выглядит многополярный мир и международное сотрудничество", - заявил Саль.

Глава государства напомнил, что это его пятая поездка в Россию с 2018 года, когда он приезжал на чемпионат мира по футболу. Саль поблагодарил российского лидера за "прекрасную организацию саммита Россия - Африка".