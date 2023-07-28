Президент Сенегала рассказал о влиянии роста стоимости удобрений на жизнь африканцев

Маки Саль отметил, что западноафриканская страна может столкнуться с голодом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге выступил за изучение с РФ механизмов покупки нефтепродуктов и удобрений.

"Я бы хотел, чтобы мы вместе с Россией могли изучить механизмы покупки нефтепродуктов и удобрений. Мы также будем продолжать выступать за то, чтобы удобрения могли свободно оплачиваться, потому что, если это будет не так, мы столкнемся с голодом", - продолжал лидер западноафриканской страны.

"Различные удобрения, такие как мочевина, стали очень дорогими, и это отражается на уровне жизни африканцев", - подчеркнул он.

"Мы должны обсуждать вопрос о зерновых и удобрениях из России, но также о зерновых из Украины. Чтобы они были доступны всему миру", - отметил Саль.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй Медиафорум Россия - Африка.