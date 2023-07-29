Страны Африки заинтересовались РЛС "Сова", обнаруживающей малые дроны и надводные катера

По словам советника генерального директора ПАО "НПО Стрела" Алексея Мишина, система способна увидеть маленькие беспилотники типа "Мавик" на дальности до 2,5 км, человека - на расстоянии до 8 км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Страны Африки проявляют интерес к российской радиолокационной станции (РЛС) охраны объектов "Сова", которая способна обнаруживать наземные объекты, малые беспилотники и надводные цели. Об этом на полях саммита Россия - Африка сообщил ТАСС советник генерального директора ПАО "НПО Стрела" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") по развитию гражданского направления Алексей Мишин.

"Страны Африки заинтересовались радиолокационной станцией охраны объектов "Сова", которая способна обнаруживать надводные, наземные и воздушные низколетящие цели. Например, она способна увидеть маленькие беспилотники типа "Мавик" на дальности до 2,5 км, человека - на расстоянии до 8 км, движущуюся технику и надводные объекты, например резиновую лодку, - также до 8 км", - сказал он.

По словам Мишина, станция уже успешно применяется в России для охраны предприятий, объектов, на которых необходимо контролировать большие площади. Радиус обзора станции - 360 градусов, одновременно может сопровождать до 20 целей (надводные, воздушные, наземные).

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним были организованы экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.