Сервис "Прозрачный блокчейн" помог раскрыть заказное убийство

Как сообщил статс-секретарь - замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд, оно было оплачено криптовалютой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Сервис Росфинмониторинга "Прозрачный блокчейн" помог раскрыть заказное убийство, оплаченное криптовалютой. Об этом на полях Второго саммита Россия - Африка заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

"Надо сказать, что выявлять и анализировать операции с криптовалютой нам и правоохранительным органам помогает сервис "Прозрачный блокчейн". Уже есть несколько уголовных дел, доведенных до суда, при расследовании которых использовался такой анализ. Одно из резонансных раскрытых преступлений - это заказное убийство, оплаченное криптовалютой", - сказал он.

Негляд отметил, что злоумышленники рассчитываются криптовалютой за наркотические средства, также это инструмент для отмывания преступных доходов, полученных в результате реализации мошеннических схем, деятельности финансовых пирамид и других криминальных деяний. Фиксировались факты расчета криптовалютой за террористические и экстремистские акты, добавил он.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй Медиафорум Россия - Африка.