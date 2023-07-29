29 июля, 05:11
Саммит Россия – Африка

Инвестпрограмма "Автоваза" составит несколько десятков миллиардов в 2023 году

Как отметил президент компании Максим Соколов, за счет этих средств планируется, в частности, подготовка к производству Iskra

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Инвестпрограмма "Автоваза" составит несколько миллиардов рублей в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС в ходе саммита "Россия-Африка" сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов.

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"Она [инвестпрограмма] на этот год запланирована в объеме несколько десятков миллиардов", - сказал он.

Соколов отметил, что за счет средств инвестпрограммы планируется в том числе подготовка к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.

Он добавил, что по итогам первого полугодия компания получила небольшую чистую прибыль по МСФО.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, было "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Соколов, Максим ЮрьевичРоссияСаммит Россия – Африка
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