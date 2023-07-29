В "Автовазе" сообщили, что сосредоточены на производстве более доступных по цене моделей

По словам главы компании Максима Соколова, верхней границей стоимости самой бюджетной модели "Автоваза" останется 700 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. "Автоваз" сейчас сосредоточен на производства более доступных моделей. Об этом в интервью ТАСС в ходе саммита Россия - Африка сообщил президент "Автоваза" Максим Соколов.

"Сейчас, еще раз проработав наши производственные планы до конца года, мы сделали упор на производство самых бюджетных автомобилей, в первую очередь автомобилей Granta, Niva, увеличив объемы их выпуска. Мы также усилили выпуск их самых бюджетных модификаций, самых простых с точки зрения комплектации и наличия опций, чтобы они были наиболее доступны для наших покупателей", - сообщил Соколов.

По его словам, верхней границей стоимости самой бюджетной модели "Автоваза" останется 700 тыс. рублей. "Несмотря на то, что идет определенное курсовое и инфляционное влияние на формирование цен нашей продукции, <…> максимальная планка цены для самых бюджетных моделей - до 700 тыс. рублей. Имею в виду Granta. При этом она уже будет оборудована новыми опциями, восстановленными, такими как, например, подушка безопасности. Но все равно останется ниже 700 тыс. рублей", - добавил он.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.