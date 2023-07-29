29 июля, 07:02,
обновлено 29 июля, 07:24

Кабмин ввел запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

При этом он не будет распространяться на поставки в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

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"Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства - члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Запрет на вывоз из РФ кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был установлен кабмином 30 июня 2022 года и действовал до 31 декабря прошлого года. Это решение было направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение стабильных внутренних цен на данную продукцию, а также поддержку отраслей животноводства и переработки. В конце прошлого года правительство продлило запрет на вывоз из России риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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