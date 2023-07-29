В Татарстане планируют отремонтировать восемь исторических дебаркадеров

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов отметил, что перед началом работ необходимо решить имущественные вопросы

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Программа по ремонту дебаркадеров будет запущена в Татарстане после передачи причальной инфраструктуры на баланс новой судоходной компании "Флот Республики Татарстан". В первую очередь планируется отремонтировать восемь исторических дебаркадеров, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

"На данный момент дебаркадеры находятся на балансе АО "СК "Татфлот". Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан совместно с АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" на сегодняшний день проводятся дефектовочные работы. По итогам завершения указанных работ будет сформирован перечень и график проведения ремонтных работ. Окончательная стоимость работ по реконструкции дебаркадеров будет определена после завершения проектирования, разработки проектно-сметной документации и получения заключения экспертизы по достоверности определения сметной стоимости", - сказал Ханифов, отметив, что в первую очередь планируется отремонтировать восемь исторических дебаркадеров.

Он подчеркнул, что среди всех регионов России, расположенных на Волге, в Республике Татарстан максимальное количество сохранившихся дебаркадеров.

По его словам, перед началом работ необходимо решить имущественные вопросы, поэтому основные работы, скорее всего, начнутся в следующем сезоне, где заказчиком работ будет выступать АО "Флот Республики Татарстан".

Ранее Ханифов сообщал, что в Татарстане насчитывается 8 причалов и 22 дебаркадера. Отмечалось, что финансирование работ по их ремонту предусмотрено из бюджета республики.

АО "Флот Республики Татарстан" создано в мае для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, а также дальнейшего увеличения туристического потока в республике. Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, судоходная компания создана со 100-процентным участием Республики Татарстан в уставном капитале. Сообщалось, что компании будет передаваться имущество, необходимое для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом, в частности, пассажирские суда, дебаркадеры, средства транспортной безопасности и причалы.