В ФТС заявили об отсутствии у России планов выходить из Всемирной таможенной организации

Как отметил врио главы ведомства Руслан Давыдов, РФ является одной из лидирующих стран в мире в области таможенного администрирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия не намерена выходить из Всемирной таможенной организации (ВТамО), несмотря на давление со стороны западных стран. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов в интервью ТАСС на полях Экономического и гуманитарного форума в рамках саммита Россия - Африка.

"А почему мы должны выходить (из ВТамО - прим. ТАСС)? Мы одна из лидирующих стран в мире в области таможенного администрирования", - заявил Давыдов.

Врио руководителя ФТС подчеркнул, что любые ограничения деятельности России во Всемирной таможенной организации по политическим мотивам незаконны и противоречат ее уставу. Он выразил надежду, что с избранием на пост председателя ВТамО представителя ЮАР антироссийские выпады со стороны западных стран на ее заседаниях прекратятся.

Давыдов также отметил, что Россия плодотворно сотрудничает в рамках организации со странами Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки и координирует деятельность со странами группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). По его словам, Китай также недоволен тем, что небольшая группа стран во Всемирной таможенной организации пытается навязывать другим свою волю.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стал "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС был фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводил второй Медиафорум Россия - Африка.