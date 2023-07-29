В России в IV квартале планируют запустить расширение автовыпуска деклараций

Как отметил врио руководителя ведомства Руслан Давыдов, они предназначены для компаний среднего уровня риска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Пилотный проект по предоставлению права на автовыпуск таможенных деклараций компаниям среднего уровня риска планируется запустить в последнем квартале 2023 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов в интервью ТАСС на полях Экономического и гуманитарного форума в рамках саммита Россия - Африка.

"Надеемся, что в четвертом квартале этого года мы уже организуем пилотный проект по автовыпуску деклараций для компаний среднего уровня риска", - заявил Давыдов.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.