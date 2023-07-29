В ФТС заявили об отсутствии планов по снижению объемов таможенного досмотра

Это может поставить под угрозу безопасность, отметил врио руководителя ведомства Руслан Давыдов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Снижение объема досмотровых операций на таможне пока не планируется, поскольку это может поставить под угрозу безопасность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов в интервью ТАСС на полях Экономического и гуманитарного форума в рамках саммита Россия - Африка.

"И 1% досмотровых операций - это минимальный процент, он соответствует всем лучшим международным практикам снижения нагрузки на бизнес. Но я бы хотел отметить, что все-таки мы живем во время, когда идет специальная военная операция, и против нас принимаются незаконные санкции, совершаются попытки терактов. Поэтому, я думаю, что не стоит ожидать снижения объемов досмотра, в первую очередь из соображений безопасности", - заявил Давыдов.

Он также сказал, что около половины инспекционно-досмотровых комплексов ФТС на сегодняшний день работает вместе с Погранслужбой ФСБ и правоохранительными органами для обеспечения безопасности.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стал "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС был фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводил второй Медиафорум Россия - Африка.