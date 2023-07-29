Россия заместила импортное сосновое масло для обогащения драгметаллов

Как отметили в пресс-службе Рослесинфорга, производство соснового масла выросло в России на четверть в первом полугодии

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Производство соснового масла - продукта лесохимической промышленности, который важен для металлургии, обогащения руд цветных и драгоценных металлов, выросло в России на четверть в первом полугодии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Выпуск соснового масла в первом полугодии 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличился на четверть, превысив 400 тонн. Наращивание объемов российского продукта говорит об импортозамещении в этом сегменте лесохимической промышленности, - присутствовавшие на рынке зарубежные бренды уступили место российскому маслу. Увеличение его выпуска в России необходимо для обеспечения отечественной металлургии и других отраслей, - для производства лакокрасочных материалов, моющих средств, бактерицидных препаратов, дезинфицирующих средств", - говорится в сообщении.

В частности, сосновое масло находит применение в промышленности для выделения из руды таких цветных металлов как медь, золото, серебро, цинк, никель, молибден. Также оно показало свою эффективность при производстве хлорида калия.

В настоящее время сосновое масло в России производят из сульфатного скипидара, который, в свою очередь, образуется на целлюлозно-бумажных комбинатах при производстве целлюлозы из хвойной древесины. Производственные мощности по сосновому маслу расположены на Сибирском лесохимическом заводе в Красноярском крае.