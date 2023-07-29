Оверчук: Россия и впредь будет безвозмездно помогать с зерном нуждающимся странам Африки

Вице-премьер отметил, что в 2023 году в РФ опять ожидается хороший урожай, поэтому Москва сможет удовлетворить возникающий спрос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия и далее будет безвозмездно оказывать помощь с зерном нуждающимся странам Африки. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

"Наиболее нуждающимся странам [Африки] будем оказывать безвозмездную помощь. Это тоже очень четко прозвучало, были названы страны, и объемы поддержки были названы. Это задача на ближайшие три-четыре месяца, но мы и дальше будем оказывать такую помощь", - сказал он, отвечая на вопрос об альтернативе зерновой сделке.

Он добавил, что в этом году в РФ опять ожидается хороший урожай, поэтому Россия сможет удовлетворить возникающий спрос.

Ранее Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, заявил, что РФ готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку.