Оверчук заявил о готовности России переводить торговлю с Африкой в национальные валюты

Как отметил зампредседателя правительства, переход на нацвалюты во взаимных расчетах является "общемировым трендом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Российская сторона готова переводить торговые расчеты со странами Африки в национальные валюты. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

"У нас успешный опыт расчетов в национальных валютах в ЕАЭС, и мы готовы этим опытом делиться. И готовы торговать с Африкой в том числе в российском рубле, если экономоператорам это будет удобно", - указал вице-премьер.

По словам заместителя председателя правительства, переход на национальные валюты во взаимных расчетах - это "общемировой тренд". "Все понимают, что использование традиционных резервных валют в качестве средства расчетов несет очевидные экономические и политические риски. И все хотят эти риски нивелировать. Поэтому мы видим, что и африканские страны переходят на расчеты в национальных валютах", - добавил он.