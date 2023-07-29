Оверчук: Россия хотела бы достижения до конца года договоренности между ЕАЭС и ОАЭ о ЗСТ

Зампредседателя правительства отметил, что такие переговоры идут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия хотела бы, чтобы договоренности между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ о зоне свободной торговли (ЗСТ) были достигнуты до конца года. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

По его словам, переговоры о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ идут. Отвечая на вопрос, реально ли до конца года выйти на договоренности, Оверчук сказал: "Очень хорошо, если так. Тоже хотим до конца года. Что получится - посмотрим".

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.