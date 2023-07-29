Оверчук: Россия готова организовывать сборку сельхозтехники на территории стран Африки

Вице-премьер указал, что зерно и удобрения являются традиционными статьями экспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия готова не только поставлять сельхозтехнику в африканские страны, но и организовать ее сборку. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

"Для того, чтобы Африка смогла обеспечить себя продовольствием, ей необходимы соответствующие технологии. И здесь мы готовы не только поставлять технику, но и организовывать ее сборку", - сказал он.

Вице-премьер, указав на то, что зерно и удобрения являются традиционными статьями экспорта, отметил, что на саммите Россия - Африка "озвучивались серьезные цифры экспорта зерна на африканский континент". "В том числе говорилось и об оказании продовольственной помощи ряду наиболее нуждающихся стран", - добавил он.

По словам Оверчука, наиболее важным является создание условий для того, чтобы страны Африки сами "выращивали сельскохозяйственные культуры, получали хороший урожай и самостоятельно обеспечивали свою продовольственную безопасность". "Здесь мы готовы участвовать, помогать, соответствующие компетенции у нас есть, мы готовы ими делиться", - заключил он.