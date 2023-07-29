29 июля, 08:43
Саммит Россия – Африка

Оверчук: тема создания корзины валют БРИКС может прозвучать на саммите объединения

По словам вице-премьера, "может быть, лидеры решат поручить соответствующим экспертным ведомствам изучить этот вопрос"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Вопрос о создании корзины валют БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) могут поднять на саммите объединения в августе. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

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"Вскоре будет встреча лидеров БРИКС, и, возможно, там будет затронут вопрос и о системе взаиморасчетов. Возможно, в том числе прозвучит тема создания корзины валют с некой расчетной единицей", - сказал он.

"И может быть, лидеры решат поручить соответствующим экспертным ведомствам изучить этот вопрос, - отметил Оверчук. - Понятно, что это очень сложная проблема". 

Теги:
РоссияСаммит Россия – АфрикаОверчук, Алексей Логвинович
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