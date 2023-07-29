Оверчук: Россия предложила Африке создание независимой финансовой инфраструктуры

Как отметил вице-премьер, Москва призвала увеличить долю расчетов в национальных валютах с континентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Москва призывает увеличить долю расчетов в национальных валютах с Африкой и предлагает странам континента создание независимой финансовой инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

"Мы предлагаем создание независимой финансовой инфраструктуры. Это подразумевает взаиморасчеты в национальных валютах, использование национальных платежных систем, требует налаживания взаимодействия между соответствующими структурами: центральными банками, министерствами финансов, финансовыми институтами, без этого ничего развиваться не будет", - отметил он.

В итоговом заявлении для СМИ по завершении саммита Россия - Африка президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки планируют переходить в коммерческих сделках на национальные валюты, в том числе на рубль.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, было "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.