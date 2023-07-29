Оверчук назвал блокировку Европой удобрений из России непорядочной по отношению к Африке

По словам вице-премьера РФ, африканцы это осознают

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Европа продемонстрировала свою непорядочность по отношению к нуждающимся странам Африки, блокируя поставки российских удобрений на континент, африканцы это осознают. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

"Это просто непорядочно по отношению прежде всего к наиболее бедным и нуждающимся африканским странам, - сказал он. - [Африканцы] это, я думаю, осознают очень хорошо, потому что у них очень большой негативный опыт общения с Европой". По его словам, представители Африки озвучивали свое недовольство Западом на саммите в Петербурге.

"Очень важно, чтобы удобрения, которые застряли сегодня в европейских портах и которые мы готовы безвозмездно передавать развивающимся, в том числе африканским, странам бесплатно, дошли до них. И тогда они смогут значительно увеличить собственное производство, и таким образом лучше покрыть собственную потребность в сельскохозяйственной продукции. Очень многое зависит сегодня от европейцев, которые просто не выпускают эти удобрения из своих портов", - подчеркнул Оверчук.

Пр этом он добавил, что африканцы также осознают преимущества Москвы как партнера. Вице-премьер напомнил, что Россия никогда не имела колоний на Африканском континенте, никогда не пыталась "построить свое благополучие за счет народов, стран" Африки. "Мы не занимались работорговлей на Африканском континенте, мы, наоборот, всегда помогали Африке. Африканцам слишком хорошо знакомы европейцы, они очень хорошо понимают, что происходит, а потому ценят сотрудничество с Россией и надеются на нашу поддержку", - заключил он.

Президент России Владимир Путин, выступая на на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в четверг заявил, что лишь две небольшие партии из 262 тыс. тонн заблокированных в Европе российских удобрений были отправлены в Малави и Кению при том, что поставки предполагалось совершить на безвозмездной основе.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, было "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.