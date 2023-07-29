29 июля, 09:58

В Башкирии стоимость дорожных работ выросла до 30% из-за западных санкций

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова сообщила, что это не повлияло на их реализацию и своевременный ввод в эксплуатацию

УФА, 29 июля. /ТАСС/. Санкции привели к повышению стоимости строительных материалов от 10 до 30%, из-за чего выросли расходы на дорожные работы. При этом сроки реализации проектов не изменились, сообщила ТАСС заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова.

"Санкции повлияли на стоимость дорожных работ в Башкортостане, а именно произошло удорожание стоимости материалов на 10-30%, но это не повлияло на их реализацию и своевременный ввод в эксплуатацию", - сообщила Минакова.

К примеру, стоимость крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе, Восточного выезда в Уфе, предусматривающего строительство тоннеля, моста и дорог, превысила 40 млрд рублей при начальной стоимости порядка 33 млрд. Правительство РФ выделило на объект из Резервного фонда свыше 6,7 млрд рублей, добавила заместитель министра. 

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РоссияБашкортостан
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