Путин сообщил о росте товарооборота между Россией и ЮАР в 2022 году на 16,4%

Он достиг $1,3 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Объем торговли между Россией и Южно-Африканской Республикой за 2022 год увеличился на 16,4%, достигнув $1,3 млрд, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой.

"Развиваются торгово-экономические связи, сотрудничество. В 2022 году товарооборот продемонстрировал хороший рост - 16,4%. Мне кажется, абсолютные цифры могли бы быть и больше, но $1,3 млрд - в принципе уже показатель достойный", - указал он.

В целом, продолжил Путин, российско-южноафриканские отношения основываются на принципах стратегического партнерства. "Взаимодействие между нашими странами становится все более насыщенным и более разнообразным. Налажен многоуровневый политический диалог", - отметил он.

Президент РФ обратил внимание на несколько перспективных отраслей сотрудничества, в числе которых энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука и инновации. "Большое внимание уделяем расширению связей в области образования. На 2023-2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличения почти втрое - до почти 100 мест", - добавил он.