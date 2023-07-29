В офисе Зеленского заявили, что украинцам нужно готовиться к еще более тяжелой зиме

По словам главы офиса Михаила Подоляка, гражданам нужно иметь под рукой обогреватели и прочее оборудование, которое позволит пережить холода

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Предстоящая зима для энергетической системы Украины и населения страны будет гораздо сложнее прошлогодней. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Стартовые позиции будут гораздо хуже, чем в прошлом году. Ведь тогда была сбалансированная полноценная система, работавшая уже десятки лет", - сказал он в интервью украинскому телеканалу "24". По словам Подоляка, гражданам нужно иметь под рукой обогреватели и прочее оборудование, которое позволит пережить холода.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко призывал жителей страны готовиться к непростому отопительному сезону. По его словам, он окажется сложнее предыдущего, а полностью восстановить энергосистему страны к следующему отопительному сезону почти нереально. По его мнению, скорее всего, восстановят около 15%. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей, в энергосистему планируется добавление 1,7 ГВт мощности.