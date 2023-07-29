Москва за полгода заключила более 86 тыс. контрактов с МСП на портале поставщиков

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что объем этих сделок превысил 15 млрд рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Порядка 80% товаров, работ и услуг, приобретенных Москвой на портале поставщиков с января по июнь 2023 года, предоставлены представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Благодаря порталу поставщиков госзакупки стали одним из действенных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня более 90% поставщиков, которые обеспечивают оперативные потребности городских и муниципальных заказчиков на ресурсе, - субъекты МСП. С начала этого года Москва заключила с ними 86,3 тыс. контрактов - это около 80% всех столичных закупок на ресурсе. Объем этих сделок превысил 15 млрд рублей", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства столицы.

Как уточнили в мэрии, активнее всех в закупках участвуют микропредприятия: с ними московские заказчики за полгода заключили более 74 тыс. контрактов на сумму 12,3 млрд рублей. Число контрактов с малыми предприятиями превысило 10,6 тыс., они поставили городу продукцию на 2,4 млрд рублей. Сумма закупок у среднего бизнеса составила около 400 млн рублей - такие компании подписали 1,6 тыс. контрактов с городом. Субъекты малого и среднего предпринимательства чаще всего поставляют строительные, хозяйственные и канцелярские товары, медицинскую продукцию, бытовую технику и средства связи, а также оказывают услуги по техническому обслуживанию оборудования, содержанию и текущему ремонту зданий и сооружений.

"В январе - июне этого года малые и средние предприятия из столицы заключили с городом 56,7 тыс. контрактов и поставили продукцию на сумму почти 10 млрд рублей. С поставщиками из Подмосковья подписано 16 тыс. контрактов на 2,8 млрд рублей. С предпринимателями из Санкт-Петербурга заключили 1,4 тыс. контрактов объемом около 228 млн рублей. Еще 1,6 тыс. контрактов на 215 млн рублей заключено с компаниями из Тамбовской, Владимирской и Калужской областей", - отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Платформа для закупок

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на площадке работают заказчики из 40 регионов России и свыше 310 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков насчитывает более двух миллионов уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

"Портал доступен для разных категорий предпринимателей: сегодня в качестве поставщиков на площадке работают коммерческие организации, самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели и даже физические лица. Эффективно участвовать в закупках и увеличивать объем сбыта своей продукции без лишних затрат поставщикам помогают такие цифровые возможности платформы, как сервис автоматических ставок, позволяющий предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, а также логистический сервис - для удобного расчета и доставки товара заказчику", - уточнил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

Кроме того, на портале поставщиков заказчики могут подбирать отечественные аналоги импортной продукции. Так, в 2022 году столица заключила на ресурсе 129,8 тыс. контрактов на 24,1 млрд рублей, 79% из них - на закупку товаров российского производства. Остальные контракты были заключены на поставку товаров из Белоруссии, Китая, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Для поддержки пользователей в субъектах РФ открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по единому федеральному номеру в службу поддержки (бесплатно для звонков из других городов) +7 800-303-12-34 или оставить обращение на портале поставщиков.