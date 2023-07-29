Новак ознакомился с подготовкой ДНР к зиме во время рабочей поездки в регион

Вице-премьер провел совещание по вопросам электро- и газоснабжения республики

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по вопросам электро- и газоснабжения Донецкой Народной Республики (ДНР), в частности подготовки к зиме во время рабочей поездки в регион, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

"В ходе совещания обсуждались вопросы подготовки региона к осенне-зимнему периоду, восстановление объектов электроэнергетической инфраструктуры ДНР, включая сети и генерацию, условия передачи их имущества федеральным электросетевым и генерирующим компаниям, создание организационной структуры по эксплуатации ТЭС и электростанций, создание аварийного резерва топлива, формирование договорной модели электроснабжения", - говорится в сообщении.

До совещания зампред правительства и врио главы ДНР Денис Пушилин осмотрели Зуевскую ТЭС, расположенную в 40 км восточнее Донецка. "На ТЭС производится порядка 380 МВт·ч, поставка осуществляется в ДНР и ЛНР. На предприятии планируется модернизация с учетом российских стандартов", - отметил Пушилин в своем Telegram-канале.