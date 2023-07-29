В Нацбанке Таджикистана заявили, что система "Юнистрим" работает только с рублями

Это связано с тем, что она подпала под санкции США

ДУШАНБЕ, 29 июля. /ТАСС/. Переводы в российской системе "Юнистрим", подпавшей под санкции США, из Таджикистана и в республику возможны только в рублях. Об этом говорится в сообщении Национального банка Таджикистана.

"[Система переводов] "Вестерн Юнион" [осуществляет перечисление средств] в долларах, "Контакт" - в российских рублях и долларах, "Юнистрим" после санкций - в российских рублях. Они осуществляют переводы средств без открытия банковского счета в и из Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что переводы также возможны и с открытием банковского счета. "Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, банковская система Таджикистана создала благоприятные условия и в настоящее время граждане могут беспрепятственно осуществлять перевод средств в иностранных валютах - долларах США, евро и российских рублях - через систему SWIFT с использованием банковского счета через банковскую платежную карту, электронные кошельки, а также мобильные приложения", - указали в финансовом регуляторе.

20 июля американские власти ввели санкции против пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим".

В государственном сберегательном банке Таджикистана "Амонатбанк" ранее сообщали ТАСС, что продолжают принимать переводы по системе "Юнистрим", предупредив при этом, что проблем нет со входящими переводами, а по исходящим информацию необходимо уточнять в стране, где будут получать средства. В кол-центрах Ориенбанка и банка "Хумо" сообщали, что с 21 июля не работают с системой "Юнистрим".