Московский производитель создал робота для горной промышленности

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что продукция поставляется во все регионы России, а также за рубеж

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Столичный производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. В ближайшее время три установки поедут на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную", - написал мэр.

Он отметил, что установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки. По его словам, это обеспечивает эффективное и безопасное проведение работ.

"Продукция столичного производителя поставляется во все регионы России, а также за рубеж. В ближайшее время три установки поедут на крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана", - заключил Собянин.