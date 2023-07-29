В Татарстане инициировали запуск субсидируемых межрегиональных перевозок по Волге

Глава Миндортранса региона Фарит Ханифов сообщил, что субсидирование предполагается из бюджетов регионов с участием равными долями региональных и федерального бюджетов

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Республика Татарстан инициировала запуск субсидируемых межрегиональных перевозок по Волге. Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики предлагает создать единую судоходную компанию для формирования маршрутной сети и исследования пассажиропотока, сообщил ТАСС глава Миндортранса региона Фарит Ханифов.

"Мы сегодня в республике субсидируем социальные перевозки. Хотели бы также предложить найти решение, чтобы межрегиональные перевозки тоже субсидировали. Единая организация - судоходная компания определила бы формирование маршрутной сети, потребности в скоростных и водоизмещающих судах, проводила исследования действующего пассажиропотока, эксплуатацию причальной инфраструктуры", - сказал Ханифов.

По его словам, сейчас работа над этим предложением идет на федеральном уровне. Субсидирование предполагается из бюджетов регионов по аналогии с постановлением правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети" с участием равными долями региональных и федерального бюджетов.

Министр напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме между Федеральным агентством по туризму, правительствами Марий Эл, Татарстана, Самарской и Ульяновской областей, кабинетом министров Чувашии было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта "Великий Волжский путь". В частности, соглашением предусмотрено сотрудничество в развитии речных межрегиональных перевозок.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов.