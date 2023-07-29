Росфинмониторинг заявил о фактах использования игровых валют в преступных целях

Такие транзакции предполагают возможность обмена на обычные деньги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг уделяет внимание отдельным транзакциям в игровых валютах, которые предполагают возможность обмена на обычные деньги. Есть факты использования таких валют в преступных целях, заявил ТАСС на полях Второго саммита Россия - Африка статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

"Криптовалюта - это один из видов виртуального актива, основанный на криптотехнологии. Риск представляют те игровые валюты, которые можно обменять на обычные деньги. Например, артефакты в игре. Их покупают за рубли или иностранную валюту, затем перепродают другим игрокам. То есть происходит обратный обмен. При этом он может быть уже в другом государстве, - указал Негляд. - Таким транзакциям мы уделяем внимание. Конечно, подавляющее большинство игроков ничего противозаконного не совершает, но факты использования в преступных целях таких внутриигровых валют есть".

В сентябре 2022 года директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявлял, что регулятор наблюдает рост мошеннических схем в интернет-играх. Он отмечал, что подобные игры являются одним из способов создания финансовых пирамид, когда за реальную, а не виртуальную, валюту покупают виртуальные предметы, а затем перепродают их.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй Медиафорум Россия-Африка.