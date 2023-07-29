Президент Буркина-Фасо считает, что РФ могла бы генерировать энергию для Западной Африки

Ибрагим Траоре назвал это важным пунктом африканской повестки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия могла бы реализовать проекты, позволяющие ей генерировать электроэнергию для всего региона Западной Африки. Такое мнение высказал президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам необходима выработка энергии, это важный пункт нашей повестки. Если было бы возможно, мы бы хотели сделать небольшую атомную станцию в нашей стране, чтобы генерировать электричество. Наша страна занимает стратегическую позицию - мы находимся в самом центре западноафриканского региона, и в целом во всем этом регионе наблюдается дефицит энергии", - отметил буркинийский лидер.

"И я думаю, что если Россия сумеет укрепиться в этом регионе, то она сможет генерировать энергию на весь этот регион. Мы хотели бы посмотреть, как это можно реализовать", - подчеркнул Траоре.

"У нас есть целый ряд товаров, которые могут заинтересовать Россию. Поэтому мы должны поощрять встречи между представителями наших деловых кругов. Думаю, что наш сельскохозяйственный сектор сможет вас заинтересовать", - подытожил он.