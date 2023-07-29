Путин предложил лидеру Гвинеи-Бисау развивать сотрудничество в энергетике и рыболовстве

Глава государства отметил большой потенциал во взаимодействии двух стран в добыче полезных ископаемых, энергетике и инфраструктурных проектах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил коллегу из Гвинеи-Бисау Эмару Сисоку Эмбало в поддержке его страны со стороны России. Глава российского государства видит большой потенциал во взаимодействии в добыче полезных ископаемых, энергетике и инфраструктурных проектах.

"Связи между нашими странами носят традиционно дружеский характер - как в период антиколониальной борьбы, так и после обретения вашей страной независимости - мы всегда поддерживали бисайское государство", - обратился Путин к Эмбало на встрече в Константиновском дворце.

"Что касается российско-бисайских торгово-экономических и инвестиционных связей, то у нас потенциал большой, он пока не раскрыт, поговорим о возможных мерах по улучшению показателей товарооборота", - предложил российский лидер. Он видит "перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство и рыболовство".

По мнению президента РФ, "устойчивый характер носит сотрудничество в сфере образования". Он напомнил, что в советских и российских вузах было подготовлено более 5 тыс. бисайцев. "За последние пять лет выделяемая квота госстипендий увеличена более, чем в два раза", - констатировал Путин, уточнив, что количество студентов из Гинеи-Бисау в РФ увеличилось до 75.

"Республика Гвинея-Бисау занимает активную позицию в решении актуальных международных и региональных проблем, это во многом благодаря вашим личным усилиям, дорогой друг", - обратился глава российского государства к коллеге. "Подходы России и Гвинеи-Бисау к формированию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом, по соблюдению норм международного права, сохранению центральной и координирующей роли ООН - все это вопросы, по которым наши позиции очень близки", - отметил глава российского государства. Он также обратил внимание на то, что Гвинея-Бисау "традиционно поддерживает важные для России внешнеполитические инициативы" и поблагодарил "за неизменную поддержку российских кандидатур в выборные органы системы ООН и другие международные организации".

Путин также поблагодарил Эмару Сисоку Эмбало за приезд в Санкт-Петербург на саммит Россия - Африка, прошедший 27-28 июля. "Мы вчера, по-моему, неплохо поработали, наша работа продолжается, на мой взгляд, саммит прошел успешно <...>, саммит придаст дополнительный имульс развитию отношения с Африкой в целом и с Гвинеей-Бисау в частности", - уверен российский лидер.