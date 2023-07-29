Росфинмониторинг планирует наращивать сотрудничество с африканскими странами

Российское ведомство также рассчитывает на увеличение числа стран, с которыми осуществляется взаимодействие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Росфинмониторинг намерен развивать сотрудничество с Африкой, ведомство также рассчитывает на увеличение числа стран, с которыми осуществляется взаимодействие. Об этом на полях второго саммита Россия - Африка заявил ТАСС статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

"У нас есть общие риски и угрозы для финансовой безопасности. Как в России, так и в странах Африки остро стоит проблема использования криптовалюты в преступных целях. И тематическая дискуссия, и те двусторонние встречи, которые у нас были, включали этот вопрос. Мы будем и дальше развивать сотрудничество с коллегами из африканских стран. Сейчас взаимодействуем с девятью государствами, но уверен, что после форума их число увеличится, повысится и эффективность нашей совместной деятельности", - сказал он.

Ранее на полях саммита Негляд также заявлял, что Росфинмониторинг готов поделиться с дружественными странами технологией отслеживания транзакций с использованием криптовалюты.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй Медиафорум Россия-Африка.