Запорожская область заявила о готовности экспортировать зерно в страны Африки

Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что в ходе саммита Россия - Африка состоялись стратегические переговоры с потенциальными партнерами из африканских государств по поводу будущих поставок сельхозпродукции

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Государственный зерновой оператор (ГЗО) Запорожской области готов экспортировать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию в страны Африки. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Стратегические переговоры с потенциальными партнерами из ряда африканских стран по поводу будущих поставок сельхозпродукции провели представители ГУП "Государственный зерновой оператор" в ходе саммита Россия - Африка, который прошел в Санкт-Петербурге. <...> В частности, возможностями Запорожской области в деле поставок зерновых и других сельскохозяйственных культур уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки", - написал глава региона в Telegram-канале.

"Зерновая сделка оказалась фальшивкой - вместо Африки продовольствие уходило и без того сытой Европе. Мы готовы исправить эту несправедливость и работать с африканскими партнерами напрямую, выполняя поручение главы государства", - добавил Балицкий.

В июне заместитель генерального директора ГЗО Алексей Джуркин сообщал ТАСС, что предприятие планирует в маркетинговый период 2023-2024 годов реализовать 1,6-1,8 млн т зерновых, из них до 90% на внешних рынках. По его словам, у компании был опыт поставки зерна в Демократическую Республику Конго, интерес к продукции запорожских аграриев проявляла Эфиопия.