Президент Гвинеи-Бисау считает, что его страна может помочь РФ в выходе на рынки Африки

Сисоку Эмбало также отметил, что он рассчитывает на активное сотрудничество с Москвой, особенно в сфере нефтедобычи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Гвинея-Бисау рассчитывает на активное сотрудничество с Россией, особенно в сфере нефтедобычи, и готова обеспечить Москве поддержку в выходе на африканские рынки. Об этом заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы хотели бы стать для России так называемой дверью на африканские рынки", - сказал он. Глава государства добавил, что Гвинея-Бисау располагает богатыми ресурсами и заявил о возможности "задействовать их потенциал" в сотрудничестве с Россией. В частности он указал на возможность развития сотрудничества в сфере нефтедобычи, предложив правительству РФ "активнее продвигать" участие компании "Лукойл" в таких проектах. "Мы готовы активизировать контакты с представителями российского бизнеса в этой сфере", - сказал он

"Россия - тот партнер, на которого мы можем рассчитывать", - подчеркнул Сисоку Эмбало. Он напомнил, что в рамках Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) было создано объединение "Тройка", в котором председательствует его страна, и сообщил о плодотворном сотрудничестве с Бенином, Буркина-Фасо и Нигерией.

Путин со своей стороны заверил коллегу в поддержке его страны со стороны Москвы и заявил, что потенциал российско-бисайских торгово-экономических и инвестиционных связей пока не раскрыт. В связи с этим он предложил обсудить меры по увеличению товарооборота и заявил, что видит перспективы в таких сферах, как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство и рыболовство.