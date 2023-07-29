Запорожская АЭС завершила перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова"

По данным МАГАТЭ, четвертый блок перевели в "горячий останов"

ВЕНА, 29 июля. /ТАСС/. Запорожская АЭС перевела пятый энергоблок в режим "холодного останова" спустя три дня после перевода четвертого блока в "горячий останов". Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Пятый энергоблок был переведен в режим "холодного останова" вчера утром, через три дня после перевода четвертого энергоблока в режим "горячего останова", пар которого теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС. Остальные энергоблоки остаются в режиме "холодного останова", - говорится в сообщении.