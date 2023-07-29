В России на две недели раньше мировых начались продажи Samsung Z Flip 5 и Fold 5

Их стоимость стартует от 110 тыс. рублей и от 190 тыс. рублей соответственно

МОСКВА, 29 июля./ТАСС/. Продажи новых смартфонов Samsung Z Flip 5 и Fold 5, представленных компанией в среду на ежегодной конференции Unpacked, стартовали в России на две недели раньше мировых продаж, выяснил корреспондент ТАСС.

Обе модели доступны к продаже на сайте МТС. Стоимость смартфона Z Flip 5 стартует от 110 тыс. рублей, Fold 5 - от 190 тыс. рублей. В пресс-службе МТС отказались от комментариев.

Предзаказ устройств также доступен на сайтах "М.Видео", "Эльдорадо" и "Мегафона" и на сайте авторизованного фирменного магазина Samsung 1galaxy.ru.

Южнокорейская компания Samsung 26 июля представила новые линейки складных смартфонов, планшетов и умных часов. Новинки официально в Россию не поставляются.

Мировой старт продаж запланирован на 11 августа.