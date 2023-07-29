В Чехии сообщили, что газохранилища страны заполнены газом более чем на 90%

В них сосредоточено 3,115 млрд куб. м газа

ПРАГА, 29 июля. /ТАСС/. Газохранилища Чехии заполнены газом более чем на 90%. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

"Наши газохранилища сегодня заполнены более чем на 90%, - написал он. - С большим опережением мы выполнили распоряжение Евросоюза, согласно которому в связи с [необходимостью] укрепления энергетической безопасности перед наступлением зимы устанавливается эта обязанность [наполнить газохранилища на 90%]. Запасы газа в Чехии находятся на рекордном уровне. Это удается [осуществить] без импорта газа из России".

В чешских газохранилищах сосредоточено 3,115 млрд куб. м газа. Республика в текущем году не импортировала газ из РФ. Этот вид энергетического сырья поступает к ней транзитом через Германию из Норвегии, а также из СПГ-терминалов в Бельгии и Нидерландах.