Республика Конго будет сотрудничать с Петербургом в сферах IT, образования и водоснабжения

Как отметили в пресс-службе правительства города, стороны договорились о продолжении взаимодействия для реализации в Конго проекта петербургской компании ООО "БТИ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Республика Конго заинтересована в многостороннем сотрудничестве с Санкт-Петербургом, в том числе в областях образования, водоснабжения и IT-разработок для сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

В субботу в Смольном состоялась встреча делегации Конго во главе с министром иностранных дел республики Жан-Клодом Гакоссо с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и представителями городской администрации. "Представители Республики Конго проявили особый интерес к сотрудничеству в областях гидроэнергетики, ирригации, производства удобрений, образования", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, стороны договорились о продолжении взаимодействия для реализации в Конго проекта петербургской компании ООО "БТИ" - ее разработки с использованием снимков из космоса и искусственного интеллекта позволяют получать точные данные для выработки эффективных стратегий в сельском хозяйстве. Этим проектом представители Конго заинтересовались в начале июня на международной выставке цифровых технологий Gitex Africa в Марокко, где компания представила свои наработки.

Беглов рассказал о подготовке меморандума о взаимопонимании между мэрией города Браззавиль (столица Республики Конго) и "Водоканалом" Санкт Петербурга. Предприятию удалось создать одну из наиболее современных систем водоснабжения и водоотведения - в частности, строгую очистку проходят 99,7% сточных вод, что, по словам Беглова, является лучшим показателем в Европе. "В Петербурге также накоплен большой опыт внедрения технологий энергоснабжения, системы наружного освещения управляются с помощью современных цифровых продуктов, разработанных в России. <…> Мы готовы делиться этим опытом", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что город заинтересован в дальнейшем продвижении продукции своих производителей на африканский рынок, в особенности это касается предприятий ведущих отраслей: энергомашиностроения, судостроения и фармацевтики. Накануне на саммите Россия - Африка был представлен проект биофармацевтического хаба по производству вакцин и других препаратов, который планируется создать в Республике Конго при участии Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

По итогам встречи губернатор и мэр Браззавиля Дьёдонне Бантсимба подписали протокол и запланировали разработку соглашения и дорожной карты по развитию сотрудничества на 2023-2026 годы.

Перспективы сотрудничества в образовании

В 2022-2023 учебном году в вузах Петербурга обучались 2 580 студентов из стран Африки, в том числе 39 из Конго. Петербургская компания "Брейн девелопмент" провела этим летом переговоры по внедрению обучающих методик в конголезских образовательных учреждениях. На сегодняшней встрече губернатор предложил организовать сотрудничество между школами Санкт Петербурга и Конго, в том числе проводить совместные уроки по видеосвязи и принимать школьников из африканской страны на каникулах в Северной столице. Это предложение поддержала министр высшего образования, научных исследований и технологических инноваций Республики Конго Эдит Дельфин Эмманюэль Адуки.

В свою очередь, Жан-Клод Гакоссо отметил, что в России, в том числе в Петербурге, получили высшее образование многие представители руководящей элиты Конго. Учился здесь и сам Гакоссо - в 1983 году он окончил факультет журналистики Ленинградского университета (ныне СПбГУ).

"Я очень рад быть снова здесь, в Питере. Я жил здесь пять лет, давным-давно - 40 лет назад, но русский язык, как видите, еще не забыл. <…> Каждый раз, когда мы приезжаем в этот город, мы ощущаем братское, дружеское тепло. От имени нашего президента я хотел бы выразить благодарность за это тепло и за все доброе расположение, которое мы ощущаем каждую минуту в этом прекрасном городе. Мы ваши искренние друзья, и мы знаем, что вы тоже наши искренние друзья", - сказал Гакоссо.