Президент Мали назвал поставки зерна из РФ проявлением солидарности в трудный момент

Ассими Гоита поблагодарил за это российского коллегу Владимира Путина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Поставки российского зерна в Мали стали проявлением солидарности в условиях жесткого внешнего давления на страну, заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну. Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что Мали - один из главных получателей российского зерна. "Многочисленные страны Африки, в особенности Мали, страдают от беспрецедентного давления, оказываемого на нашу страну. Но мы надеемся на партнерство с Россией. Это наш суверенный выбор", - заявил Гоита.

"Малийский народ полностью и очень искренне ценит поддержку РФ, потому что в этот серьезный и трудный момент мы, наконец, видим, кто является нашими настоящими друзьями", - подчеркнул он.