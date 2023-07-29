Times: "Челси" выплатит УЕФА штраф €10 млн за финансовые нарушение при Абрамовиче

По данным газеты, среди нарушений, обнаруженных новыми владельцами команды, были выплаты контрагентам, не указанные в финансовой документации

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Челси" согласился выплатить УЕФА штраф в размере €10 млн за финансовые нарушения, которые были допущены клубом, когда им владел российский предприниматель Роман Абрамович. Об этом сообщает в субботу газета The Times.

По словам знакомых с ситуацией источников издания, среди нарушений, обнаруженных новыми владельцами команды, были выплаты контрагентам, не указанные в финансовой документации "Челси". Это является нарушением правил финансового фэйр-плей УЕФА. The Times отмечает, что дополнительные штрафы на клуб может наложить и Английская премьер-лига. Ее представители отказались сообщать, изучает ли организация нарушения, которые были выявлены УЕФА, однако опрошенные изданием эксперты заявили, что премьер-лига будет обязана это сделать. В этом случае, отмечает The Times, у нее могут возникнуть вопросы к Марине Грановской, которая была директором "Челси" с 2014 года по 2022 год, а также к Брюсу Баку, который занимал пост президента клуба в 2004-2022 годах.

Источники газеты указывают, что клуб может попытаться через суд взыскать потерянные им деньги с бывшего руководства либо из фонда, в который были переданы деньги от продажи "Челси".

24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Группа американского предпринимателя предложила за клуб £4,25 млрд ($5,45 млрд по текущему курсу). Из них £2,5 млрд ($3,2 млрд) должно было быть выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд ($2,24 млрд) - вложено в его развитие.

25 мая 2022 года британское правительство выдало специальную лицензию, которая позволила находящемуся под санкциями Абрамовичу продать принадлежавшую ему команду. Условием выдачи лицензии было то, что сам предприниматель не получит вырученные за клуб деньги. Власти королевства указывали, что намерены проконтролировать передачу средств от продажи "Челси" благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам.