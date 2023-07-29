Президент Конго заявил о желании сотрудничать с РФ в энергетике и создании нефтепровода

Дени Сассу-Нгессо считает, что с помощью российских компаний будет реализовано решение о строительстве 36 малых электростанций в африканской стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо заявил о намерении сотрудничать с Россией в сфере энергетики, в том числе атомной, а также в строительстве нефтепровода между крупнейшим портом страны Пуэнт-Нуаром и столицей - Браззавилем. Конголезский лидер сообщил об этой инициативе на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Вчера у меня прошла очень интересная встреча с представителями компаний по атомной энергетике и производству электричества. Они уже присутствуют в Браззавиле, они работают там. Я думаю, с помощью этих организаций мы сможем реализовать решение о создании 36 малых электростанций. Электричество очень важно для Африки, где 600 млн человек лишены доступа к электроэнергии. Наша страна хочет развивать энергетический сектор, и эта компания взялась в перспективе обеспечить реализацию этих проектов. Вчера мы также говорили об атомной энергетике, мы работаем над этим", - сказал он.

"Думаю, пришло время запустить проект нефтепровода между Пуэнт-Нуаром и Браззавилем, который мы обсуждаем уже больше 12 лет. Общая стоимость первой очереди этого проекта - это порядка $700 млн", - отметил Сассу-Нгессу.